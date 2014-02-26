Турчинов назвал главный приоритет деятельности нового Кабмина

Главным приоритетом деятельности нового Кабинета министров, который будет создан в ближайшее время, станет преодоление экономического кризиса, заявил сегодня исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в ходе официального представления нового главы Нацбанка.

«Главный приоритет деятельности нового Кабинета министров, который, я очень надеюсь, будет создан в самое ближайшее время, - это, безусловно, преодоление страшного экономического кризиса, незамедлительное восстановление работы экономики, восстановление всех социальных программ, социальных выплат, и создание условий для развития нашей страны», - сказал он.

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По словам Турчинова, одной из причин такого состояния экономики является тотальная коррупция.

«Это жесткое администрирование экономики, это не экономическая конкуренция, когда для того, чтобы присвоить стратегический объект и стратегические направления бизнеса, просто уничтожались экономические оппоненты режима», - добавил он.

Также Турчинов отметил, что главный вопрос, который беспокоит граждан - это стабилизация валютного курса. «Это один из приоритетов деятельности Национального банка, хотя все мы понимаем, что все это связано с общей стабилизацией экономики страны. Я хочу надеяться, что в ближайшие дни у нас появится возможность представить премьер министра Украины и новое правительство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

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Политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 10,50 грн/долл.

По оценкам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо привлечение внешних займов. Международный валютный фонд заявил о готовности к сотрудничеству с Украиной, но, в то же время, для ведения переговоров с фондом необходимо «легитимное правительство».