Военные помогали милиции бороться с протестующими - СМИ

Об этом свидетельствуют документы, предоставленные источниками Украинской правды.

Согласно документам, подписанным начальником Генштаба, главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Владимиром Заманой, ВСУ оказывали милиции военную технику с экипажами, помогали транспортировать и размещать бойцов Внутренний войск.

Так, в телеграмме, отправленной командующему сухопутных войск ВС Украины и начальнику Тыла ВС Украины, речь идет о "размещении подразделений Внутренних войск на базе объединенного сборного пункта Киевского городского комиссариата Оперативного командования Север Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины". Приказ датирован 12 декабря 2013-го года.

Кроме того, приказ № 313/12/2 от 18 февраля, когда началась последняя вспышка противостояния в центре Киева, регламентирующий предоставление МВД 30 единиц автотехники для "перевозки личного состава и обеспечения безопасности дорожного движения".

В рамках антитеррористических мероприятий предполагалось перебазирование в город Васильков двух вертолетов Ми-8 с резервными экипажами и одного БАТ-2 (предназначен для разрушения и преодоления препятствий).

Также военные должны были предоставить милиции три прожектора на грузовиках и одну станцию ​​озвучки. Приказ также датирован 18 февраля.

Кроме того, с 10-14 февраля должно было проводиться перебазирование подразделений десантных войск ВСУ якобы в рамках проведения учений. О количестве войск и маршрут перемещения войск в документе не говорится.

Как известно, в Минобороны не единожды уверяли, что ВСУ не будут вмешиваться в конфликт.

19 февраля Виктор Янукович уволил генерал-полковника Владимира Заману с должности начальника Генерального штаба-Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, назначив Юрия Ильина.

20 февраля в Минобороны заявили, что готовы применить силу к радикальным протестующим.

В этот же день Ильин приказал ряду воинских частей переместить экипированные и вооруженные группы для разгона Майдана. Источники УП утверждают, что Замана отказался выполнять этот приказ Лебедева, и именно поэтому его якобы заменили на Ильина.

Приблизительное количество военных, которое планировалось привлечь, - 2,5 тысячи. Военным планировалось предоставить широкие полномочия: задерживать граждан, проверять документы, проводить обыск, ограничивать движение транспорта, заходить и проникать в жилище граждан на основании подозрения о сокрытии террористов, а также - применять оружие и специальные средства.