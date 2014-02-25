Севастополь, не спеши обороняться

«Звоню тебе, потому что думаю – хоть с тобой могу поговорить о ситуации в Киеве. Ты, как и я, говоришь на русском языке, боюсь, что скоро мы этого сделать не сможем», - так начался разговор с одним моим, шокированным последними событиями в стране, знакомым севастопольцем. Тут я попросил своего собеседника пояснить, что же он имеет в виду. «Ну как же! Эти сумасшедшие майдановцы добрались до власти. Погляди, что там происходит. Люди гибнут. У нас тоже проходит митинг, мой сын пошел туда, мне страшно. Чего только один Тягнибок стоит. Этот бандеровец! Он ведь ненавидит русскоязычных, а я ведь русский человек и по-другому не могу», - отвечает мне голос на том конце трубки.

Услышанное повергает в шок. Я — севастополец в третьем поколении. На протяжении 24 лет безвыездно жил и учился в Севастополе. Последние два года работаю в Киеве. Ни разу в моей жизни, никто меня не упрекнул в том, что я разговариваю на своем родном русском языке. Ни разу, за время жизни в Севастополе, при любой власти, не были ущемлены права русскоязычного города.

23 февраля в Севастополе прошел многотысячный, как его окрестили организаторы, «антибандеровский» митинг. Звучавшие там призывы вызывают большие сомнения, и, порой, недоумение. Ораторы, вместо того, чтобы успокоить население, еще более нагнетали обстановку. Так, народный депутат Верховной Рады, член Партии регионов Вадим Колесниченко с трибуны заявил, что половина депутатов в Киеве сегодня «голосуют под дулами автоматов, и их семьи находятся в качестве заложников» - что является откровенной ложью и провокацией. По его же словам, по юго-восточным территориям страны уже движутся полки «бандеровских боевиков».

Полный бред. Какие отряды? Везде по городам выходят на улицы жители этих городов. И цель у них одна — разрушить коррумпированную и циничную систему власти Януковича, которую, как раз, и представляет тот же Колесниченко.

Не буду много рассказывать о его геройских поступках, отмечу лишь одно – этот человек лишь последние лет десять как защищает русскоязычное население. До этого он довольно долго бегал в вышиванке и на публике разговаривал исключительно на украинском языке.

Одним из главных мифов, страшащих севастопольцев, есть то, что политика, политическая власть в стране и Майдан – одно целое.

В Севастополе по-прежнему не знают, что информация о том, что люди, боровшиеся на Майдане с кровавым режимом Януковича, возглавляются лидерами оппозиции – не соответствует действительности.

Могу сказать как севастополец севастопольцам – я с первого дня наблюдаю за процессами на Майдане, вижу людей. Это абсолютно нормальные граждане со всех регионов Украины, в том числе – из Севастополя. Люди, которые устали от произвола чиновников, всеобъемлющей коррупции. Нынешний беспредел в парламенте, когда политики в состоянии эйфории от чужой победы активно принялись кулуарно делить портфели – не поддерживают простые майдановцы. Люди хотят открытости и честности новой власти. Они не хотят, чтобы их в очередной раз кинули. И поэтому не собираются просто так покидать центр Киева.

Я понимаю, почему мифы не умирают в умах севастопольцев. Политики давят на самое дорогое, что есть у людей – на память и родственные связи. Многие севастопольцы имеют близких родственников в России. Многие севастопольцы связывают свою судьбу с российскими военными… Боятся все это потерять, оборвать в одночасье.

Но только это ничего общего с политикой и Майданом в Киеве не имеет! Да и вообще, вся циничность ситуации заключается в том, что Россия как государство имеет свои стратегические интересы относительно Крыма. И об этом тоже нужно помнить.

В самой России ситуация тоже не однозначная. Тотальное нарушение прав человека, коррупция и вседозволенность силовых структур заставляют людей выходить на Болотную площадь. Пока не массово. Пока люди предпочитают проблемы обсуждать на кухне или в кафе. Но котел уже бурлит. И рано или поздно он взорвется. Чтобы переключить внимание россиян от насущных проблем, Кремлю и нужен внешний враг. И его нашли — Запад. И бандеровцы.

Играя на правильных струнах, Кремль нынче хочет упростить процедуру получения российского гражданства для этнических русских, в том числе и жителей Крыма. Разумеется, это с воодушевлением восприняли в Севастополе.

Из разговоров со своими друзьями я понимаю, что многие готовы воспользоваться этим правом. В свое время такое же предложение было сделано жителям Южной Осетии. В конечном итоге история закончилась тем, что конфликт между РФ и Грузией в отношении Южной Осетии затих, а страна так и осталась непризнанным, тонущем в собственной нищете государством.

Я не хочу такого сценария для своего родного города и Крыма в целом. Ситуация в регионе и без того не благоприятная. На моих глазах нищают мои земляки. Ведь, не от хорошей жизни и я уехал в относительно сытую столицу. Остается верить в то, что Россия остановиться и не станет прямо вмешиваться в дела на полуострове, расшатывая и без того шаткое положение. Тем более, накануне старта очередного туристического сезона…

Полуостров, который имеет легендарное прошлое, и чтит память своих предков, не должен быть пешкой в большой политике!

Севастополь есть, был и будет независимым городом, городом, достойным поклонения, городом, в котором свобода впитывается с молоком матери.

Артем Белоусов