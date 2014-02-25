Сайт Президента изменил название и возобновил свою работу

На сайте изменено название и он теперь называется «Официальное представительство исполняющего обязанности Президента Украины». Фамилия не указана.

На сайте размещено постановление Верховной Рады Украины о возложении обязанностей Президента Украины на председателя ВР Александра Турчинова от 23 февраля с.г.

В то же время, информация об исполнении обязанностей Президента Турчиновым размещена в новой рубрике «Языком фактов», тогда как рубрика «Последние новости» - исчезла.

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На сайте отсутствуют новости, фото и видео-материалы, связанные с деятельностью экс-президента Виктора Януковича, размещены только официальные документы – указы, распоряжения.

Исчезли также ссылки на такие органы, как Комитет экономических реформ, Гуманитарный совет при Президенте Украины и другие.

Официальное представительство Президента Украины не работало с вечера 23 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились противостояния между протестующими и милицией. Утром 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По последним данным Минздрава, погибли 82 человека. По разным данным, ранения получили от 700 до 1,5 тысяч протестующих.

Утром 22 февраля стало известно, что Виктора Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье. Его местонахождение до сих пор не известно.

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22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий". Этим постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.