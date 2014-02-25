27 февраля ВР должна сформировать коалиционное правительство - Турчинов
11:15, 25 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады подчеркнул, что это нужно сделать днем или ночью, однако правительство должен быть проголосовано.
Турчинов: в четверг Верховная Рада должна сформировать коалиционное правительство
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отмечает, что в четверг, 27 февраля, Верховная Рада должна сформировать коалиционное правительство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал в парламенте, обращаясь к руководителям депутатских фракций и групп.
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“Даю поручение: в четверг коалиционное правительство национального доверия должно быть сформировано”, - сказал Турчинов.
Он подчеркнул, что они должны сделать это днем или ночью, но правительство должно быть проголосован.
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