Вице-спикер считает, что коалиции и правительства сегодня еще не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Учитывая повестку дня, я не вижу каких-то там неподалеку и судьбоносных вопросов. Кабинет министров - это довольно сложные вопросы персоналий, а тем более большое количество людей, кандидатур, которые никогда не были в управленческих вещах”, - сказал Кошулинский и добавил, что в состав Кабмина может войти более половины новых людей.

Читайте такжеРада сегодня даст Турчинову полномочия подписывать законыОн считает, что для решения этого вопроса нужно еще день-два.

В то же время, вице-спикер отметил, что вопросы коалиции и правительства являются первичными.

“Он будет рассматриваться, наверное, во второй половине дня. Не знаю, в пленарном ли режиме”, - добавил Кошулинский.

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