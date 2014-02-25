В Госдуме готовы рассмотреть возможное предложение о присоединении Крыма к РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Симферополе заявил глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

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«Что касается в целом нашего взгляда на ситуацию в Украине - мы желаем сохранить целостность Украины. Мы надеемся, что сегодня это является реальным… Мы исходим из того, что страну удастся сохранить», - заявил глава комитета.

При этом он отметил, если тенденции, которые сегодня есть в Киеве, будут продолжаться и усугубляться, и крымский парламент или жители полуострова на референдуме заявят о желании присоединиться к РФ, в России изучат такое решение.

«Мы будем эту ситуацию изучать и изучать ее, наверное, достаточно быстро… Наверное, мы сумеем вместе найти здравый смысл и практические шаги по его реализации», - заявил Слуцкий.