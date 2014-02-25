Жириновский предлагает запретить гастроли Русланы и "Океана Эльзы" в России
08:51, 25 февраля 2014Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить гастроли в Россию украинских коллективов, артисты которых занимают антироссийскую позицию.
Жириновский предлагает запретить гастроли украинских коллективов с антироссийской позицией
«Я думаю, что надо не разрешать гастроли каких-либо коллективов с Украины – музыкальные и иные, театральные, если в их составе есть лица, которые напрямую заняли антироссийскую позицию», - сказал Жириновский журналистам во вторник.
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В частности, он привел в пример певицу Руслану и украинский коллектив «Океан Эльзы», сообщает РИА Новости.
«Это недопустимо. Там на майдане орут, что мы самые плохие, а деньги едут зарабатывать к нам. Это просто неприлично», - заключил парламентарий. -0-
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