Жириновский предлагает запретить гастроли Русланы и "Океана Эльзы" в России

«Я думаю, что надо не разрешать гастроли каких-либо коллективов с Украины – музыкальные и иные, театральные, если в их составе есть лица, которые напрямую заняли антироссийскую позицию», - сказал Жириновский журналистам во вторник.

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В частности, он привел в пример певицу Руслану и украинский коллектив «Океан Эльзы», сообщает РИА Новости.

«Это недопустимо. Там на майдане орут, что мы самые плохие, а деньги едут зарабатывать к нам. Это просто неприлично», - заключил парламентарий. -0-