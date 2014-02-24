Мэра Запорожья исключили из Партии регионов

Об этом УНИАН сообщил координатор запорожского Майдана, уполномоченный Народной рады по работе с представителями пока еще действующей в регионе власти Александр Шацкий.

«Сегодня, когда мы прибыли в запорожскую мэрию, выяснилось, что мэр Запорожья, оказывается, беспартийный – его исключили из Партии регионов», - сообщил Шацкий.

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В пресс-службе Запорожской городской организации ПР корреспонденту УНИАН информацию об исключении Александра Сина из Партии регионов подтвердили.

«Действительно, сегодня, 24 февраля, совет Запорожской горорганизации ПР принял решение приостановить полномочия А. Сина на посту председателя Запорожской городской организации ПР и исключить его из Партии регионов с формулировкой «за самоустранение от руководства партийной организацией, провал в кадровой политике и развал городского хозяйства на посту мэра Запорожья, что привело к формированию негативного имиджа партии в Запорожье», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Син на выборах 2010 г.стал единственным мэром на юго-востоке Украины, который прошел от ВО «Батькивщина». Позднее Син вышел из партии, вошел в ПР и с апреля 2010 возглавлял Запорожскую горорганизацию партии.