Майдановцев могли убивать профессиональные киллеры-наемники - эксперт

Появились новые видеодоказательства, на которых видно, как снайперы расстреливают безоружных протестующих, передает ТСН.

20 февраля продолжалось противостояние протестующих с охранниками власти. Последние зашли на Майдан после побоища возле Верховной Рады и две ночи штурмовали баррикады. Уже тогда 20 человек были убиты. Но в четверг правоохранители внезапно начали отступать.

Бывший снайпер элитного подразделения силовиков предполагает, что "Беркут" мог понять - руководство подставило бойцов.

"Возможно, пошло распространение информации об ответе Захарченко (бывший министр внутренних дел) на запрос депутата Геннадия Москаля. В нем Захарченко написал, что изначально "беркутовцам" никакого инструктажа никто не проводил, и они действовали на свое усмотрение. Их "слили", бросили. Они все это поняли, и это стало причиной отступления", - отметил бывший снайпер.

Но важный момент: в отличие от армии, где бойцы руководствуются исключительно приказами руководства, спецподразделение действует в рамках закона о милиции, где четко указано - не выполнять преступных приказов. То есть, "Беркут" подставил себя сам.

Однако, в тот день ключевую роль играл не "Беркут" с автоматами, а снайперы. Кто стрелял? Откуда? Новое видео появилось только вчера. На нем - "Беркут" отступил. Митингующие идут в атаку с деревянными щитами и дубинками. У них нет оружия. Десятки застреленных на Институтской были безоружными.

В интернете также появилась запись переговоров снайперов. Скорее всего - спецподразделения СБУ "Альфа". Из разговора понятно - тогда был еще кто-то, кто стрелял по людям. Еще один вывод - у записаных снайперов была команда стрелять только в людей с оружием.

"Они не понимали, кто "валит" по людям. Они увидели их коректировщика. Он сидел на гостинице "Украина" и давал указания", - говорит экс-снайпер.

Он предполагает, что это были наемники.

"На тех дистанциях, на которых работали эти стрелки, я предполагаю, что это были наемники. Из числа бывших спортсменов. Возможно, хобби совпало с политическими взглядами. Их было легко завербовать, чтобы они поработали в таком скотском занятии отстрела людей", - предполагает бывший снайпер.

То есть, это могли быть либо наемники, либо другое спецподразделение. Заявления о том, что стреляли майдановцы - бессмысленны. Начался отстрел из консерватории, Октябрьского дворца и гостиницы "Украина". Эта территория два дня была подконтрольна милиции и попасть туда никто не мог.

Но больше всего снайперских пуль прилетело со стороны Кабмина.

На одном из видео - снайперы возле Октябрьского дворца. "Беркут" с автоматами. Среди них узнали полковника Сергея Асавелюка. Он - бывший "альфовец", специалист по силовым акциям. В тот день принимал участие в отстреле людей от Крымского отряда спецназначения "Тень" внутренних войск.

Раньше его видели в Мариинском парке с "титушками". Именно отряд "Тень" отступал вместе с "Беркутом" в клубе Кабинета Министров. То есть, не исключено, что именно снайперы этого спецподразделения убивали людей.

Сейчас уже новое руководство МВД объединило все дела - в массовое убийство людей. Есть некоторые наработки по снайперам и видео также будет доказательством. А экспертиза гильз и пуль поможет установить, какое именно спецподразделение уничтожало людей.