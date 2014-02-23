Парубий заявил что не даст Макеенко разобрать баррикады

Об этом он заявил в эфире ТСН.

"О баррикадах Майдана не может идти речи, так как на тех баррикадах иконы ребят самообороны, майдановцев, погибших на тех баррикадах, защищая Майдан", - заявил комендант Майдана.

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В то же время Парубий не смог ответить, когда Майдан разойдется. По его словам, "у революции и Майдана даты не бывает".