Парубий заявил что не даст Макеенко разобрать баррикады
20:34, 23 февраля 2014Политика
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Народный депутат, руководитель Самообороны и комендант Майдана Андрей Парубий заявляет о том, что не даст главе КГГА Макеенку разобрать баррикады.
Андрей Парубий
Об этом он заявил в эфире ТСН.
"О баррикадах Майдана не может идти речи, так как на тех баррикадах иконы ребят самообороны, майдановцев, погибших на тех баррикадах, защищая Майдан", - заявил комендант Майдана.
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В то же время Парубий не смог ответить, когда Майдан разойдется. По его словам, "у революции и Майдана даты не бывает".
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