В Днепропетровске депутаты требуют отставки главы облсовета Удода

Об этом сообщается в заявлении днепропетровских депутатов Владимира Горба и Олега Крышина, переданном УНИАН.

"С чувством недоумения наблюдали мы за харьковским «съездом», где обанкротившиеся политики пытались уйти от ответственности ценою раскола Украины. К чести земляков, депутаты Днепропетровского областного совета проигнорировали сепаратистское сборище. Все, кроме председателя облсовета Евгения Удода", - сообщается в заявлении.

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По словам депутатов, это не первый пример сомнительной деятельности Удода.

"В позорных историях с избиением активистов местного Евромайдана, опутыванием зданий колючей проволокой, привлечением «титушек» для разгона мирных демонстрантов председатель облсовета сыграл видную роль", - подчеркивают депутаты.

Они требуют созвать внеочередную сессию облсовета, осудить поведение Евгения Удода и потребовать его немедленной отставки.

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"Политик, ставящий под сомнение территориальную целостность страны, не может определять политику ключевой области", - считают депутаты.

По их словам, в стране есть легитимная Верховная Рада, решения которой обязательны к исполнению в любой точке Украины.

"Харьковская афера с созданием ПИССУАРа-2 провалится, а ее организаторы ответят по закону. Независимая Украина была и останется единой и неделимой", - подчеркивают Горб и Крышин.