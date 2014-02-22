Украинский посол в Польше призвал ВР облегчить ввоз гуманитарной помощи в Украину

Украинский посол в Польше Маркиян Мальский призвал Верховную Раду срочно изменить закон о ввозе гуманитарной помощи, чтобы облегчить ее ввоз в Украину.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба посольства.

«Посол Украины в Польше Мальский обращается с просьбой к Верховной Раде Украины срочно внести изменения в закон Украины «О порядке ввоза на территорию Украины гуманитарной помощи», особенно в части процедуры оформления ввоза медикаментов и медикаментозных средств», - отмечается в сообщении.

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Посол также призвал послов Украины в других государствах выполнять решения украинского парламента.

«В условиях острой необходимости сохранения стабильного функционирования органов государственной власти Украины и эффективного обеспечения международных контактов нашей страны, призываю своих коллег - Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины, последовательно отстаивая интересы украинского народа, объединить свои усилия в оперативном и четком выполнении решений Верховной Рады Украины», - говорится в переданном агентству еще одном заявлении.