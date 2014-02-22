Коломойский о съезде в Харькове: сепаратизм не пройдет

«На моей родной Днепропетровщине сепаратизм не пройдет. Сепаратизм не пройдет ни в одном юго-восточном регионе нашей страны. Я хочу, чтобы все политики трезво посмотрели на ситуацию, и формировали свою позицию прежде всего с учетом Конституции Украины и уголовно-процессуального кодекса. Тот, кто попробует пойти против единства Украины, обязательно проиграет", - заявил он в интервью Цензор.нет.

"И я специально хочу обратиться к одному человеку – мэру Харькова г-ну Кернесу. Геннадий Адольфович, открытие именно вами «Украинского фронта» я считаю недоразумением. Командовать фронтом и вести его в бой вы получите моральное право, когда прежде всего сами займетесь своей боевой подготовкой, а не велоспортом, и когда начнете рисковать самим собой или своими близкими. А сепаратистские заявления вам стоит делать только в том случае, если вы своего сына будете отправлять на экскурсию не на Мальдивы, а в Дагестан, или на вокзал в Волгограде – пусть посмотрит и поделится впечатлениями. Может это отрезвит вашу очень горячую голову. Не дай Бог вам смотреть в глаза матерям сыновей, которые могут не вернуться с организованного вами фронта. Украина никогда не вела захватнических войн, но и своей земли ни пяди не отдаст. Г-н Кернес, если вы начинаете играть судьбами миллионов людей, вы можете очень серьезно осложнить свою и так непростую собственную судьбу. Подумайте об этом»,- сказал Коломойский.