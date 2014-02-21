Польша поможет Украине с планом реформ - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский сегодня на пресс-конференции.

”Я убежден, что это Польша - и обращусь в этом деле к польскому правительству - может и должна подготовить соответствующий пакет предложений для начала системной реформы в Украине”, - сказал Президент.

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По его словам, в частности, нужно подготовить группы экспертов, посредством которых сможет воспользоваться новое правительство Украины.

”Который будет правительством не только национального единства - как мы бы хотели - но тоже правительством единого шанса для того, чтобы наверстать потерянное время Украиной”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, представители Польши, которая вступила в Европейский Союз в 2004 году, неоднократно заявляли, что готовы поделиться своим опытом реформ.

Польша, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС в конце 1991 года, заявляла, что Украина в случае подписания такого документа сможет развиваться за ее образцом.

Отказ украинского правительства подписать такой же документ в ноябре 2013 года вызвавший самые массовые протесты в стране за последние почти 10 лет и привел к первому в современной истории страны массового кровопролития, жертвами которого стали по меньшей мере 77 человек.