Тигипко поставил свои финансы выше человеческой жизни - Мищенко

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты искали по всему зданию Верховной Рады регионала Сергея Тигипко и его группу депутатов.

На заседание парламента , на котором собралось 227 депутатов, чтобы принять необходимые решения для стабилизации ситуации в стране, он так и не появился.

Напомним, народный депутат от Партии регионов Сергей Тигипко заявил о необходимости немедленной отставки спикера Верховной Рады Владимира Рыбака. По мнению Тигипко, Рыбак потерял контроль над ситуацией в стране. Регионал предложил избрать на должность председателя парламента представителя оппозиции.

Кроме того, он заявил, что следует немедленно избрать главу правительства, которого поддержат все политические силы, и создать депутатскую комиссию по расследованию всех нарушений, которые привели к человеческим жертвам.