Кличко - силовикам: Не оказывайте сопротивления, и люди вас выведут живыми

Председатель партии «УДАР» Виталий Кличко призвал силовиков и военнослужащих не выполнять преступных приказов власти.

Об этом говорится в обращении Кличко, переданном УНИАН пресс-службой «УДАРа».

«Я обращаюсь ко всем силовикам: Бойцы «Беркута» и внутренних войск, не выполняйте преступных приказов, защищайте народ! Не оказывайте сопротивления, и люди вас выведут живыми, но не отстреливайтесь. Это насилие нужно остановить. И вы можете помочь это сделать!», - отметил Кличко.

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По его словам, «кресло Януковича не достойно таких жертв. И с вашей стороны тоже».

Кличко также призвал снайперов уйти с крыш домов.

По словам лидера «УДАРа», все силовики, которые перейдут на сторону народа, будут иметь гарантии безопасности.

«Сейчас не время для личной мести. Это - не ваша война. Это война Яуковича против народа! И народ ему не преодолеть», - прибавил он.

Также Кличко призвал военнослужащих не совершать насильственных действий по отношению к гражданам.

«Не дайте себя использовать в войне против граждан, которым вы давали присягу и которых должны защищать! Будьте с людьми! Не выполняйте преступных приказов власти, против которой восстала страна», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве возобновилось противостояние между правоохранителями и митингующими.

По данным пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики. Сейчас в гостинице «Украина» - тела 12 погибших от огнестрельных ранений. Очень много раненых.

По данным Минздрава, в результате обострения столкновений в центре города сегодня, погибли 7 человек, из них 2 – сотрудники МВД.

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Сегодня координатор Штаба национального сопротивления Александр Турчинов со сцены Майдана заявил, что военнослужащим, внутренним войскам, ”Беркуту” и работникам МВД выдают боевое автоматическое оружие с тем, чтобы они вели прицельный огонь на поражение по мирным гражданам, собравшимся на Майдане.

В целом по состоянию на 12.00 сегодня с 18 февраля к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 505 пострадавших во время столкновений в центре столицы, 292 из них госпитализированы. С начала столкновений умерли 35 человек, из них – 9 в учреждениях здравоохранения.