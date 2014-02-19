Янукович назначил Заману заместителем секретаря СНБО

20:00, 19 февраля 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Заману заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Владимир Замана / zbroya.info

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

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«Назначить Заману Владимира Михайловича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе Главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

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