Янукович назначил Заману заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Заману заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства. Читайте такжеЯнукович уволил начальника Генштаба Заману «Назначить Заману Владимира Михайловича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе Главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

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