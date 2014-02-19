Оппозиция требует от Януковича ввести полное перемирие

Вести переговоры с режимом, чья политика привела к смерти многих других людей, дело крайне неприятное, но «мы обязаны сделать все возможное и даже невозможное, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие», говорится в совместном заявлении ВО ”Батькивщина”, партии ”УДАР” и ВО ”Свобода”.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», авторы заявления отмечают: «Трагические события 18 февраля - это не сценарий украинской политической оппозиции, которая была, есть и будет сторонником исключительно мирных форм протеста. Мы никогда не призывали, не призываем и не будем призывать людей к оружию. Это - наша принципиальная позиция. Смерть каждого человека - личная трагедия для каждого из нас. Три месяца глухоты Януковича к требованиям Майдана в сочетании с постоянной провокационной игрой мускулами, попустительством безнаказанной агрессии против людей со стороны силовых структур и криминальных элементов (так называемых титушек) - вот причина вчерашней беспрецедентной для Украины трагедии, вина за которую целиком и полностью лежит на власти».

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«Вести переговоры с режимом, чья политика привела к смерти многих других людей, - дело крайне неприятное, но мы обязаны сделать все возможное и даже невозможное, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие », - отмечают в оппозиции.

«Янукович прежде всего должен обеспечить полное перемирие, гарантировать отсутствие силового давления на Майдан, отвести Внутренние войска и спецподразделения из зоны непосредственного контакта с Майданом, отказаться от попыток расчистить, раздавить или подавить” Майдан. ”Роспуск ” Майдана как предпосылка, выдвинута Януковичем оппозиции, контрпродуктивен и оторван от реалий. Не мы собирали Майдан, и не нам его распускать! Люди сами решат, как им быть - в зависимости от того, когда и каким образом будут удовлетворены их требования . Янукович должен наконец осознать: в стране происходит восстание против него лично, вызванное всей его политикой за время четырехлетнего правления. Доведенные до отчаяния люди требуют уже не просто отставки Януковича, а суда над ним. Возвращение к Конституции 2004 года не прихоть оппозиции, а большой компромисс со стороны Майдана. Сегодня перспектива такого компромисса сузилась как никогда», - заявляют в ВО ”Батькивщина”, партии ”УДАР” и ВО ”Свобода”.

Оппозиция отмечает, что «имеет честь представлять интересы Майдана перед властью, но кредит доверия, предоставленный нам людьми, не безграничен, а их терпение не бесконечно. Остаются считанные часы, чтобы трагический процесс не стал необратимым. Вся полнота ответственности за немедленное прекращение эскалации конфликта, за выход из глубокого политического кризиса лежит лично на Викторе Януковиче».