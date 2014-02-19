Швеция назвала события в Украине ”черным днем” Европы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Бильдта.

”Это - черный день Европы. На улицах одной из наших столиц убивают людей. Их требования были просты и естественны: демократия, реформы и европейское сотрудничество. И именно поэтому мы в Европейском Союзе через ”Восточное партнерство” открыли двери к сотрудничеству, торговле, реформам и интеграции”, - говорится в заявлении Бильдта, который является одним из соинициаторов программы ЕС ”Восточное партнерство”.

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Он напомнил, что летом 2013 года Россия начала политику давления на Украину, которая включала установление торговых барьеров и открытые угрозы. ”И руководство Украины, которое колебалось, не устояло”, - заявил Бильдт.

Бильдт отметил, что Украина могла бы уже находиться на пути к лучшему будущему, если бы не давление России и не колебания Киева .

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”Международный валютный фонд при нашей поддержке готов был предложить экономическую помощь и программу реформ. И дверь европейского политического сотрудничества и политической солидарности, которые идут вместе с этим, была бы открыта”, - отметил Бильдт.

” Сегодня Президент Янукович запачкал свои руки в крови. И я боюсь, что путь, который он избрал, приведет к еще большим страданиям и насилию. Он был единственным, кто мог предотвратить убийства, протянув руку реального сотрудничества демократической оппозиции ”, - заявил глава МИД Швеции.

”Я опасаюсь, что Украина сейчас движется к печальным временам. Кризис в стране станет глубже и продолжительнее . Я глубоко обеспокоен”, - добавил он.

Вместе с тем, Бильдт отметил, что события в Украине демонстрируют силу европейской мечты, ”и рано или поздно, она восторжествует и в Украине”.