Лидер литовской оппозиции: Янукович должен предстать перед международным судом

Об этом экс-глава литовского правительства написал в Twitter.

”После грубого кровопролития на Евромайдане Януковича должны судить международным судом”, - написал Кубилиус.

В настоящее время Кубилиус возглавляет оппозиционную партию Союз Родины - Литовские христианские демократы и дважды был премьером балтийского государства - в 1999-2000 и в 2008-2012 годах.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера вторника и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.