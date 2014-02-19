Лидер литовской оппозиции: Янукович должен предстать перед международным судом
03:28, 19 февраля 2014Политика
0
Лидер литовской оппозиции, бывший премьер Литвы Андриус Кубилиус считает, что за насилие против активистов Евромайдана в Киеве Президент Украины Виктор Янукович должен предстать перед международным судом.
Об этом экс-глава литовского правительства написал в Twitter.
”После грубого кровопролития на Евромайдане Януковича должны судить международным судом”, - написал Кубилиус.
В настоящее время Кубилиус возглавляет оппозиционную партию Союз Родины - Литовские христианские демократы и дважды был премьером балтийского государства - в 1999-2000 и в 2008-2012 годах.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера вторника и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter