Богатыреву забросали кирпичами - очевидцы

Об этом в Facebook написал Сергей Чаплыгин.

«Люди забросали министра здравоохранения кирпичами. Это ей за то, что людей вывозили в СИЗО прямо из больниц!», - объяснил он, и опубликовал фото министра, когда она пыталась покинуть периметр противостояния.

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