Богатыреву забросали кирпичами - очевидцы
14:33, 18 февраля 2014Политика
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В центре Киева, неподалеку от эпицентра противостояния, в Мариинском парке митингующие забросали кирпичами министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву.
Раиса Богатырева
Об этом в Facebook написал Сергей Чаплыгин.
«Люди забросали министра здравоохранения кирпичами. Это ей за то, что людей вывозили в СИЗО прямо из больниц!», - объяснил он, и опубликовал фото министра, когда она пыталась покинуть периметр противостояния.
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