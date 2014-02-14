Азаров считает, что ему рано писать мемуары

Об этом он написал на своей страничке в Фейсбуке.

“Мне кажется, мемуары обычно ставят точку на участии политика в общественной жизни. И писать их надо тогда, когда есть возможность все очень хорошо обдумать, вспомнить. Есть такое выражение - большое видится на расстоянии. Поэтому нельзя мемуары писать сразу же после завершения какого-то этапа своей жизни. Все должно устояться, подвергнуться анализу, и только потом абсолютно беспристрастно, объективно можно рассказать людям о том, как принимались решения, как они реализовывались. Я думаю, сейчас не время”, - написал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, Азаров подал 28 января 2014 года заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.