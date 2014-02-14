Лавров рассказал, кто должен решить политический кризис в Украине

Москва надеется, что все партнеры Украины будут придерживаться принципа невмешательства в украинские дела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщаетРИА Новости.

"Мы за то, чтобы путь по разблокированию политического кризиса (в Украине) был найден самими украинцами, это бы отвечало интересам украинского народа", - сказал он журналистам по итогам переговоров со своим немецким коллегой.

"Рассчитываем, что все другие партнеры Украины будут придерживаться такого же принципа", - отметил Лавров.

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Митинги в Украине начались в ноябре прошлого года, когда кабмин объявил о паузе в евроинтеграции. 19 января в Киеве произошли столкновения митингующих с правоохранителями, в результате беспорядков погибли три человека. Оппозиция потребовала отставки правительства и продолжения евроинтеграции. 28 января президент принял отставку премьера и кабмина, который продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Обязанности премьера выполняет первый вице-премьер Сергей Арбузов.