В Одессе за сожжение портретов Берии, Захарченко и Пшонки привлечены три человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», «пока к следствию привлечены трое - Иван Вышитый, Виктория Сибирь и Андрей Сидоренко». «Напомним, что в воскресенье участники одесского Евромайдана провели «Марш западенцев», который почему-то пресс-служба МВД обозвала «Евромарш мира», - говорится в сообщении.

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«Организаторы Евромайдана предварительно уведомили городские власти и органы правопорядка о проводимых мероприятиях. Сотрудники милиции сопровождали участников марша все время шествия. Это зафиксировано всеми средствами массовой информации», - сообщили в пресс-службе и добавили: «Никто из стражей порядка не то что не остановил акцию сожжения портретов Захарченко, Пшонки и Берии, но даже не сделал устного замечания участникам Евромайдана. А ведь сопровождали марш не только рядовые милиционеры, но и их высокие начальники».

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Пресс-служба цитирует адвоката, члена партии «УДАР» Андрея Перова: «Власти нужно непременно сейчас показать, что они сильнее, и запугать активистов. Это способ психического давления. Они думают, что открытием этих дел МВД покажет себя «страшной карательной машиной» Януковича и сможет разогнать одесский Евромайдан. Они ошибаются. Майдан с каждой попыткой такого «давления» становится только сильнее. Еще больше людей начинает собираться у Дюка, еще активнее становятся участники Майдана, еще ярче и качественнее делаются акции, пикеты и митинги. Тут следствиями и допросами уже никого не запугаешь».

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Одессе активисты местного Евромайдана провели «Марш западенцев». В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Они прошли через центр города с государственными флагами Украины, флагами Евросоюза, различными плакатами, в том числе с портретами знаменитых людей, создавших город. В их числе - генерал-губернатор Александр Ланжерон, императрица Екатерина II, архитектор Франц де Волан, герцог Эммануил де Ришелье (Дюк) и другие.

Участники марша у здания Управления СБУ в Одесской области сожгли несколько портретов наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, у здания Главного управления МВД в Одесской области – министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, у здания прокуратуры Одесской области - генпрокурора Виктора Пшонки.

Приморский райотдел милиции Одессы начал досудебное расследование «по факту хулиганских действий по стороны участников массового мероприятия под названием «Евромарш мира», проходившего 9 февраля в Одессе, которые выразились в публичном сожжении фоторепродукций руководителей правоохранительных ведомств страны». Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).