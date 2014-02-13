Регионал объяснил, почему не наступило "покращення"

Такое мнение в эфире Громадського ТВ высказал депутат от Партии регионов Олег Царев, пишет Gazeta.ua.

"Майдан , который сейчас стоит на улице, уже дал сокращение на 10% заработных плат всех граждан, работающих в Украине. Из-за падения курса гривны были остановлены все проекты, которые могли бы работать, а это рабочие места, это инвестиции. Из-за Майдана Украине снизили кредитный рейтинг, из-за Майдана Россия прекратила выдавать кредиты", - сказал регионал.

При этом Царев, отвечая на вопрос журналиста Мустафы Найема о том, на какие инвестпроекты пошли 3 миллиарда долларов, которые власть получила в конце прошлого года от Российской Федерации, признался, что средства проели, пустили фактически на "поддержку штанов", то есть на социальные нужды, пока идут отдельные проекты.

К проектам, которые власть сейчас якобы реализует и поэтому занимает средства на социалку, политик отнес мост или тоннель через Керченский пролив (должен соединить Россию и Украину), проект по строительству нового ракетоносителя для вывода на орбиту тяжелых спутников, строительство новых уникальных самолетов АН, которые смогут садиться на траву и подбирать танки, строительство завода по производству топлива для ядерных реакторов и другие.

Напомним, с начала февраля в Украине стремительно начал падать курс нацвалюты. Доллар при этом резко подскочил. На пике подорожания за "зеленый" просили даже 9-9,4 грн. Кроме того, Нацбанк объявил о том, что, фактически, отпускает гривну в свободное плавание и сам продавал американскую валюту по 8,7 грн.

Подорожание валюты автоматически повлекло рост цен на импортные товары и, в частности, на бензин, что в свою очередь, в перспективе повлияет на абсолютно все ценники.