В Ривненском районе сожгли машину экс-зятя Ющенко

Об этом сообщает местное издание vse.rv.ua.

Сегодня около 05.30 утра неизвестные сожгли автомобиль "Мерседес", на котором ездил активист ривненского Майдана Алексей Хахлев.

Этот автомобиль принадлежащему двоюродному брату Хахлева Юрию Миркову. Однако в последнее время им пользовался Алексей. Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

Читайте такжеВ Харькове сгорел гараж c гуманитарной помощью для Майдана"Думаю, это попытка запугать меня и всех, кто осмелился протестовать и отстаивать свое мнение и свое право. Но эта попытка бесполезна. Машину конечно жалко, но когда речь идет о судьбе целой страны, то сожженое авто - это мелочь. Мы точно не отступимось и будем продолжать начатую работу", - прокомментировал инцидент Хахлев.

Процесс поджога был зафиксирован на камеры видеонаблюдения.