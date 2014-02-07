Юристы обвиняют ГАИ в фальсификации документов против автомайдановцев

Анализ протоколов и рапортов, составленных инспекторами ГАИ, против участников Автомайдана, которые ездили к резиденции Президента Украины и других высокопоставленных должностных лиц, свидетельствует об их стопроцентной фальсификации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат, координатор группы юристов, которые оказывали помощь участникам Автомайдана, Роман Маселко.

“Согласно моими исследованиями, все 100% протоколов сфальсифицированы, при этом грубо и халатно”, - сказал он.

По словам Маселко, рапорты, протоколы о нарушении писались или от руки, или были напечатаны и подписаны одним и тем же человеком в разных случаях. Кроме того, есть групповые рапорты, в которых сразу указывается на нарушение несколькими десятками водителями. Также, согласно документам ГАИ, в некоторых случаях людей задерживал один и тот же инспектор, в разных местах, но в одно и то же время. Кроме того, рапорты составлялись на тех людей, которые вообще в местах совершения правонарушения не находились. Также, по словам адвоката, есть случаи, когда автомобили якобы останавливали, хотя, согласно записям видеонаблюдения, в этих местах инспекторов ГАИ вообще не было.

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Как отметил Маселко, тем не менее, суды не принимали во внимание доказательства многочисленных нарушений при составлении протоколов и лишали людей прав на управление автомобилями.

“Я проанализировал практику того, как это делалось “в мирное время”, и пришел к заключению, что за отказ остановиться по требованию инспектора суды нарушителю назначали наказание в виде штрафа”, - отметил Маселко.

Он также обратил внимание, что все обращения людей в органы прокуратуры на действии сотрудников ГАИ ограничивались отсутствием оснований для открытия производств или направлялись на рассмотрение в управления ГАИ, которые также нарушений в действиях своих инспекторов не находили.

Подытоживая, Маселко отметил, что в таких действиях и ГАИ, и судов есть признаки преследования участников Автомайдана за политические убеждения.

“Но страшнее всего в этой ситуации то, что таким же образом делают дела и собирают доказательства по уголовным делам, а еще страшнее — жить в условиях, когда ты не можешь защитить свои права”, - отметил адвокат.

В свою очередь директор по стратегическим делам Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало отметил, что все потерпевшие автомайдановцы могут обращаться за помощью в организацию, которую он представляет. По его словам, после того как потерпевшие пройдут все национальные суды и будут исчерпаны все возможности доказать в них невиновность, будут готовиться обращения в Европейский суд по правам человека.