Кличко о выходе из кризиса: либо Конституция 2004 года, либо досрочные выборы президента

Об этом заявил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады лидер «Удара» Виталий Кличко.

Читайте такжеЕС готов делегировать посредников высокого уровня на переговоры оппозиции и власти - Кличко

По словам Кличко, все в стране увидели, к чему может привести концентрация власти в одних руках и это очень опасно, сообщает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что возвращение к Конституции 2004 года снизит уровень напряженности в обществе и станет действенным механизмом выхода из кризиса. В то же время, по словам лидера «Удара», власть намеренно затягивает общество в многомесячный период переписывания Конституции. «У нас времени нет. Счет идет на дни или даже часы. Мы не должны допустить нового витка конфликта», - отметил лидер «Удара».

Читайте такжеВ ПР предлагают рассмотреть вопрос Конституции до 15 апреля

Политик также добавил, что парламент сейчас не должен рассматривать какие-то второстепенные вопросы, а сосредоточиться на принятии решений для разрешения кризиса. «Но я предлагал и другой путь. Короткий путь, который решит все проблемы - досрочные президентские выборы. Пусть назначают выборы на осень и люди в конституционный способ изменят власть. Тогда напряжение спадет. Люди будут готовиться к выборам», - подчеркнул Виталий Кличко.