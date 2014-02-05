"Афганцы" не доверяют обеим сторонам конфликта - председатель союза ветеранов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский.

«Мы с первой минуты событий на Майдане четко определили свою позицию. Она такая, какая была и во время Оранжевой революции: мы стали между войсками и народом. И, благодаря во многом действиям нашей городской организации, схватка на Банковой 1 декабря не привела к кровопролитию. На Майдане у нас постоянно находится от 100 до 200 ветеранов Афганистана из разных областей Украины. Мы никого не заставляли туда ехать, но и не запрещали. Мы не поддерживаем на Майдане никаких политических партий, и не ведем антиправительственных действий. Мы защищаем жизнь украинцев. Потому что как никто другой, знаем, что такое последствия войны», - сказал он.

Читайте такжеАфганцы и Правый сектор заявили, что заключили соглашение с МВД и СБУ«Задача политиков сейчас - подумать, что ты делаешь, когда отдаешь приказ войскам. Мы исповедуем политический нейтралитет, но он нам, наверное, скоро надоест. У нас есть своя Партия ветеранов Афганистана, и после празднования годовщины вывода войск из Афганистана мы соберемся и очень серьезно подумаем про то, что в Украине сегодня нет ни одной политической силы, которой мы доверяем. Мы будем определяться и сами пойдем в политику”, - сказал Червонопиский.

Он также пояснил, что Партия ветеранов Афганистана намерена делегировать своих представителей на выборах, в первую очередь, местных органов власти.