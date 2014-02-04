Томенко: Рада должна рассмотреть вопрос о роспуске парламента Крыма

Такую позицию высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета.

Читайте такжеКрымчане передали Беркуту посылки с продуктами и одеждой «Как известно, нынешнее руководство Верховного Совета АР Крым «прославилось» неоднократными высказываниями против украинского языка, истории, традиций и, собственно, против единого украинского государства. Сегодняшние события, когда на президиуме крымского парламента был затронут вопрос о подготовке документов о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию АР Крым и проведению общекримського опроса о статусе Крыма, а также обращение к Российской Федерации относительно автономии Крыма, фактически, начали политико-правовую работу по выходу из состава Украины», - отметил Томенко.

По его словам, очевидно, что такая позиция, с одной стороны, - это работа для Генеральной прокуратуры Украины, поскольку речь идет о нарушении Конституции и законов Украины.

Читайте такжеПрезидиум парламента Крыма хочет попросить защиты у России«Кроме того, Верховная Рада Украины должна безотлагательно рассмотреть ситуацию в Крыму и подготовить соответствующие решения о роспуске парламента Крыма», - считает Томенко.

Как сообщал УНИАН, председатель постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по вопросам культуры, лидер Российской общины Крыма Сергей Цеков предложил парламенту АРК в нынешних политических условиях в Украине обратиться за помощью и защитой к России.

Такое предложение крымского депутата, озвученное сегодня, 4 февраля, на заседании Президиума ВС АРК, разместил пресс-центр крымского парламента на официальном сайте ВС АРК.

«Цеков подчеркнул, что в сложившейся ситуации нашим гарантом и нашим защитником может выступить лишь Российская Федерация. Он призвал Президиум и Верховный Совет Крыма подготовить соответствующее обращение к Российской Федерации «о поддержке, помощи и защите», - сказано в сообщении.

Пресс-центр также сообщает, что председатель комиссии Верховного Совета Крыма по взаимодействию с органами местного самоуправления в АРК Владимир Кличников, выступая на Президиуме, отметил, что «сегодня, как никогда остро, стоит вопрос о сохранении государственного суверенитета Украины, а значит, и дальнейшего статуса Автономной Республики Крым». «Права Крымской автономии все больше размываются, заговариваются, игнорируются, - отметил Кличников. - При принятии законов Украины об Автономной Республике Крым очень часто просто забывают и даже подзаконные акты министерств и ведомств грубо игнорируют нормативно-правовую базу, права автономии, права наших граждан».

На февральской сессии ВС АРК он предложил рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию Автономной Республики Крым и Конституцию Украины и о проведении общекрымского опроса общественного мнения по вопросу о статусе Крыма, а также принять обращение к Президенту и Законодательному собранию Российской Федерации выступить гарантом нерушимости статуса автономии, защиты прав и свобод граждан, говорится в сообщении.