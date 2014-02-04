В ПР призвали парламент обратить внимание на экономику Украины

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель Председателя парламентской фракции ПР Анатолий Кинах, выступая с трибуны в Верховной Раде во вторник, 4 февраля.

По его словам, сейчас масштабы общественно-политического противостояния, социально-экономических проблем таковы, что они не имеют аналогов практически за все предыдущие 23 года независимости Украины. Поэтому очень важно, чтобы депутатский диалог завершился конкретными результатами, базирующимися на фундаментальных принципах, которые должны объединять.

Читайте такжеВ ВР Кличко призвал депутатов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года«Во-первых, надо понимать, что последствием углубления политического противостояния будут неспособность государства защитить свои национальные экономические и политические интересы, увеличение зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры и превращения Украины в территорию, которой руководят из западного или восточного направления. Во-вторых, действия, которые создают угрозы территориальной целостности страны, усиливают силовое противостояние независимо от сторон, которые так поступают. А это, однозначно, антигосударственные действия. В-третьих, выход из кризиса допустим лишь мирным правовым путем. В основе этого должен быть, в том числе, мораторий со всех сторон на силовое противостояние», - отметил народный депутат.

Говоря о внесении изменений в Конституцию, он сказал, что Основной закон действительно следует совершенствовать, особенно в направлении контроля общества за государственной властью, делегирования полномочий громадам, создания условий для развития Украины как демократического, конкурентоспособного государства.

«Это – высший закон государства, и никогда нельзя менять Конституцию под текущую личную или политическую конъюнктуру. Все усовершенствования Основного закона должны проходить жестко в правовом поле, опираться на международные стандарты», – подчеркнул парламентарий.

«К сожалению, пока за пределами внимания парламента остается экономическая ситуация. В то же время усиливаются серьезные риски обострения социально-экономического системного кризиса. Мы должны объединить усилия, чтобы не допустить этого. Парламент должен работать скоординировано и консолидировано, сосредоточившись на острых вопросах, независимо от политической конъюнктуры, чтобы ежечасно отдавать долги украинскому народу», – подытожил Анатолий Кинах.