Завтра Эштон прибудет в Киев с двухдневным визитом

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Майю Косьянчич.

"Во вторник верховный представитель уже прибудет в Киев и будет находиться там два дня", - сказала пресс-секретарь.

Читайте такжеСША и ЕС готовят план финансовой помощи Украине - ЭштонПо ее словам, Эштон "намерена провести переговоры с президентом Януковичем и лидерами оппозиции с целью оказать содействие прекращению насилия, политическому диалогу и выходу страны из политического кризиса", - пояснила Косьянчич.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Леонид Кожара сообщил журналистам, что МИД страны обсудит с Эштон вопросы оказания финансовой помощи украинской стороне со стороны Евросоюза во время визита верховного представителя.

Верховный представитель ЕС посещала украинскую столицу 29 января. Она провела серию встреч с представителями украинской оппозиции и властей страны, в частности, с Януковичем.

Читайте такжеНа следующей неделе Эштон вновь приедет в КиевПо итогам визита в Киев Эштон призвала все стороны конфликта на Украине прекратить насилие и начать "настоящий диалог". При этом она отметила, что во время встреч с представителями противоборствующих сторон она увидела желание поиска выхода из сложившейся ситуации.