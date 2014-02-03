Брок: Финансовая помощь Киеву со стороны РФ - это шантаж с интервалом в 2 месяца

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом немецкий евродепутат Брок заявил в Страсбурге на пресс-конференции во время сессии Европейского парламента.

Читайте такжеЕвродепутат: Как только мы покинули Киев, Янукович вдруг выздоровел"Сейчас в Украине мы видим, что то, что обещает Россия, является очень манипуляционным. Деньги предоставляются только каждые два месяца. Выдвигаются новые условия, это - новый шантаж, который осуществляется каждые два месяца. Россия использует свое давление, учитывая то, кто находится в правительстве (Украины)", - сказал евродепутат Брок.

"Это вмешательство в классическом виде. Мы должны - как можем - встать этому на пути. Россия должна прекратить делать то, что она делает: использовать торговую политику для давления, чтобы свернуть Украину с европейского пути. Это неприемлемо, но это имеет место все чаще. С этим мириться нельзя. Из-за этого в Украине нарастает сопротивление сотрудничеству с Россией", - сказал Брок.

Читайте такжеЕвродепутат Брок: Задержанных активистов Евромайдана необходимо освободить Как сообщалось, в декабре 2013 году Россия и Украина согласовали выделение Киеву кредита в сумме 15 млрд долларов траншами. Первый транш в размере 3 млрд долларов был выделен в декабре прошлого года. Сейчас из Москвы раздаются заявления, что не стоит спешить с выделением следующего транша в размере 2 млрд долларов до формирования нового украинского правительства после отставки правительства премьера Николая Азарова.