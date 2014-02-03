МВД получило результаты первых экспертиз по делу о смерти трех активистов Евромайдана

Следователи до сих пор не имеют информации о свидетелях убийств на ул. Грушевского в Киеве, говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью МВД Украины.

МВД сообщает, что органами внутренних дел продолжается расследование убийств, которые, по предварительной информации, произошли 22 января в районе улицы Грушевского в Киеве. Трое мужчин - граждане Нигоян, Жизневский и Сеник - получили ранения и умерли.

По словам и.о. начальника отдела Следственного управления ГУМВД Украины в г. Киеве Юрия Папина, правоохранители смогли установить точное время смерти трех митингующих. Однако время и место получения ими телесных повреждений установить пока не удалось, поскольку для этого нужно знать точное место, где пострадавшие получили ранения. А этих данных, как и показаний свидетелей, у правоохранителей пока нет.

Отмечается, что «сегодня работники милиции пытались найти и допросить свидетеля, который якобы видел, как получил ранение гражданин Жизневский, и дал комментарий по этому поводу телевидению. Его зовут Тарас Кобялко. Но, по данным людей, которые называют себя «охраной» Украинского дома, такого человека среди людей, находящихся в здании, нет».

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МВД сообщает, что на сегодняшний день следствие начинает получать результаты первых экспертиз. Из них следует, что выстрелы произведены с близкого расстояния - 2-3 метра, на это указывают следы пороха, присутствующие на одежде погибших. Кроме того, из предварительных выводов понятно, что выстрелы произведены сверху под достаточно большим углом. Однако для того, чтобы провести детальное исследование, нужно знать точное место, где пострадавшие получили ранения.

«В связи с этим мы обращаемся к средствам массовой информации, к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая бы способствовала раскрытию данных преступлений и установлению истины по этим процессам», - отметил Папин.

*** ТСН.Тиждень провели собственное расследование загадочных убийств на ул. Грушевского. Понимая, что работать на территории митингующих милиции сейчас практически невозможно, журналисты сами отправились на поиски свидетелей стрельбы. Найти тех, с кем в момент выстрелов были рядом Сергей Нигоян и Роман Сеник, корреспондентам еще не удалось. А вот свидетеля убийства белоруса Михаила Жизневского они нашли. Сообщается, что Жизневский « получил пулю на глазах у своего друга Тараса Кобялко. Журналисты нашли его в Украинском доме. По его словам, Жизневский с деревянным щитом во время отступления спецназовцев и наступления митингующих стал возле автобуса, чтобы закрыть дыру, чтобы оттуда не стреляли. Деревянный щит хорошо защищал от резиновых пуль . Вдруг Михаил оказался на мостовой улице Грушевского с металлической пулей в сердце. Кобялко говорит, что его друг упал на спину в направлении Украинского дома. На щите, которым он защищался, есть немалая дыра. Кобялко убежден, что пуля летела со стороны силовиков. « Я уверен, что это они. Они просто испугались, что мужественные ребята идут без ничего», - сказал он».

Щит журналистам не показали, заверив, что он поехал вместе с телом Жизневского в Беларусь. Но то, что в нем дыра - это еще одно доказательство, пуля летел не из тыла. Если верить показаниям Игоря Илькина, который пытался реанимировать Жизневского, то выстрел был произведен из сектора, где никого, кроме спецназовцев, быть не могло.

« В милиции утверждают, что патроны, которыми нанесены телесные травмы Жизневскому, органами внутренних дел не используются и на вооружении не стоят. Сейчас говорится о том, что предварительно Жизневского и Сеника убили пули 12-го калибра. Винтовка Форт 500 Т используется спецназом на Грушевского и имеет именно 12-й калибр. А еще в нее можно запросто зарядить металлическую картечь, которой был убит и Нигоян», - говорится в сюжете ТСН.Тиждень от 2 февраля.