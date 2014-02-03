Рыбак заявляет об отсутствии планов введения ЧП в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом Рыбак заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий стран Европейского Союза.

Читайте такжеРыбак отбрасывает возможность введения чрезвычайного положения «Вопреки безответственным слухам и недобросовестной информации в СМИ относительно планов ввести чрезвычайное положение в Украине, возможность реализации такого сценария не рассматривается ни в парламенте, ни в других институтах государственной власти», - сказал Рыбак.

Он отметил, что, учитывая системный характер причин и природы нынешнего политического кризиса, Верховная Рада уже приняла решение относительно начала системного разрешения кризисной ситуации на длительный период. «Я имею в виду решение внеочередной сессии парламента начать процесс совершенствования конституционной структуры украинского общества», - объяснил Рыбак. Он напомнил, что во время внеочередной сессии был зарегистрирован проект постановления об образовании Временной специальной комиссии парламента по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно возвращения к парламентско-президентской форме правления).

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По его словам, эту позицию разделяет и глава государства Виктор Янукович. «Очень важно и то, что парламент придерживается общей позиции относительно неуклонного соблюдения всех требований раздела ХІІІ «Внесение изменений в Конституцию Украины» ныне действующего фундаментального закона страны. Это будет гарантировать правовую чистоту конституционного процесса и подтвердит нашу верность верховенству права», - считает Рыбак. По его словам, в первые дни работы новой четвертой сессии парламента депутаты начнут рассматривать персональный состав ВСК.