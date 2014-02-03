США и ЕС готовят план финансовой помощи Украине - Эштон

Об этом в интервью изданию Wall Street Journal сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон.

Эти действия, по ее словам, направлены на оказание помощи Украине в переходный период, когда временное правительство может начать политические и экономические реформы перед назначенными сейчас на 2015 год президентскими выборами, передает Радио Свобода.

Объем помощи «будет немаленьким», - сказала Эштон, условия этой помощи не потребуют заключения Киевом долгосрочного соглашения с Международным валютным фондом.

Эштон добавила, что пакет может состоять не только из денег, но может также содержать инвестиционные обязательства и другие предложения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам посетила Украину на прошлой неделе, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией. Она также планирует приехать в Киев на этой неделе.