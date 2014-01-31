На следующей неделе Эштон вновь приедет в Киев

23:33, 31 января 2014
Политика
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Глава дипломатии Евросоюза Кэрин Эштон вновь посетит Киев на следующей неделе, чтобы способствовать разрешению кризисной ситуации в Украине

Эштон / Фото : REUTERS

Об этом говорится в ее заявлении, пишет РИА Новости.

"Ситуация в Украине вызывает глубокое беспокойство, я вернусь в Киев на следующей неделе от имени Европейского Союза", — заявила Эштон.

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Глава дипломатии ЕС посетила Киев во вторник и в среду, она провела переговоры с президентом страны Виктором Януковичем, лидерами оппозиции и гражданского общества.

В пятницу она вновь встретилась с представителями украинской оппозиции в Мюнхене, однако в коммюнике не уточняется, с кем именно.

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