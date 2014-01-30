Вышеградская четверка готова ускорить отмену виз для украинцев

Страны Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) готовы ускорить введение безвизового режима с Украиной и направить дополнительные средства на развитие гражданского общества в стране.

Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств стран по итогам состоявшегося вечером 29 января внеочередного саммита, передает ИТАР-ТАСС.

"Введение безвизового режима с Украиной в кратчайшие сроки имеет важное значение", - отмечают главы правительств.

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"Мы также готовы мобилизовать средства Международного вышеградского фонда для того, чтобы финансировать проекты по поддержке развития гражданского общества в Украине, поддерживать контакты между людьми и стимулировать студенческие обмены", - говорится в документе.

Кроме того, страны Вышеградской группы призвали все стороны конфликта в Украине отказаться от применения силы.

"Мы убеждены, что все стороны, включая власть, оппозицию и представителей гражданского общества, должны руководствоваться принципом исторической ответственности за сохранение стабильной, демократической и единой страны, - отмечается в документе. - Мы призываем все стороны незамедлительно остановить спираль насилия, а власть - уважать право украинского народа на мирные собрания и свободу слова".

В саммите приняли участие премьеры Виктор Орбан, Дональд Туск, Роберт Фицо и Богуслав Соботка. Встреча была созвана специально для обсуждения ситуации вокруг Украины.