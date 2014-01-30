Санкции США могут коснуться и лидеров оппозиции - СМИ
06:00, 30 января 2014Политика
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Санкции, которые может ввести администрация Барака Обамы, могут затронуть не только представителей госвласти, но и некоторых лидеров украинской оппозиции
Санкции США могут коснуться не только властей Украины, но и лидеров оппозиции / zr.ru
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Вашингтон уже отозвал визы для ряда украинских чиновников, пишет Газета.Ru.
Теперь же указывается на то, что лидеры протестов тоже могут попасть под санкции – в случае обострения насилия.
Параметры санкций пока еще не выработаны, отмечают источники.
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