Заседание Верховной Рады задерживается из-за Януковича - Бригинец

Слова депутата передает Украинская Правда.

"В связи с тем, что ПР взбунтувалась и готова голосовать за освобождение узников совести, в парламент прибыл Янукович", - сообщил политик.

"Он лично "прессует" депутатов ПР. Именно поэтому, заседание ВР вот уже более двух часов не может продолжиться", - отметил Бригинец.

Как известно, вечером депутаты Партии регионов покинули зал заседаний и удалились на совещание.

После консультаций лидер фракции Александр Ефремов заявил, что президент просит сделать перерыв.

"Наш президент просит нас сделать перерыв. Он также хочет проконсультироваться", - процитировала слова "регионала" журналистка Ольга Сницарчук, отметив, что Ефремов не уточнил, с кем будет консультироваться Янукович.

На заседании Рады в среду должно рассматриваться вопрос об амнистии привлеченных к ответственности участников массовых акций протеста в Украине.