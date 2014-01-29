Евродепутат Брок: Задержанных активистов Евромайдана необходимо освободить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Мы бы хотели иметь такую ситуацию, в которой свобода слова является возможной, свобода мирных собраний является возможной, а нарушения прав человека, истязания, убийства, похищения людей были бы невозможны, к чему прибегает правительство. Поэтому мы не понимаем, почему по поводу амнистии нужно проводить еще какие-то переговоры. Людей просто нужно освободить», - сказал Брок.

По его словам, каждый гражданин Украины должен иметь право высказывать свое мнение и не бояться, что за это с ним что-то сделают.

«Мы хотели бы поддержать такую политику», - сказал Брок.

Он положительно оценил, что 28 января Верховная Рада отменила недемократические законы от 16 января. «Но мы знаем, что пока это не подписано Президентом, мы знаем, что до сих пор ведутся переговоры о законе об амнистии, и этот закон сопровождается условиями, которые осложняют возможности для людей высказывать свою точку зрения», - сказал Брок.