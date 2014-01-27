Эштон надеется, что Верховная Рада отзовет "законы 16 января"
22:08, 27 января 2014Политика
0 0
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что надеется на отзыв Верховной Радой Украины во вторник пакета противоречивых законов, принятых 16 января, и которые остро критиковались ЕС за недемократичность.
Эштон надеется, что Верховная Рада во вторник отзовет "законы 16 января"
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Эштон, обнародованном за день до ее визита в Украину.
”Единственным решением кризиса есть политическое решение. Что нам необходимо срочно - так это настоящего диалога для построения нового консенсуса по пути вперед. Я надеюсь, что украинский парламент проложит четкий путь во время завтрашней сессии в направлении политического решения», - подчеркивает в заявлении Эштон.
Читайте такжеДепутаты должны отменить «законы 16 января» - Тигипко
”Это должно включать отмену пакета законов, принятых 16 января. Я и ЕС будем полностью задействованы в поиске пути выхода из кризиса”, -
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter