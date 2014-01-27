Эштон надеется, что Верховная Рада отзовет "законы 16 января"

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Эштон, обнародованном за день до ее визита в Украину.

”Единственным решением кризиса есть политическое решение. Что нам необходимо срочно - так это настоящего диалога для построения нового консенсуса по пути вперед. Я надеюсь, что украинский парламент проложит четкий путь во время завтрашней сессии в направлении политического решения», - подчеркивает в заявлении Эштон.

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”Это должно включать отмену пакета законов, принятых 16 января. Я и ЕС будем полностью задействованы в поиске пути выхода из кризиса”, -