Кабмин разработал порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам

Согласно проекту постановления, инициировать вопрос о блокировки сайтов сможет любое физическое или юридическое лицо, направив экспертам письменное заявление. Также вопрос об ограничении доступа к интернет-ресурсам могут поднять перед Нацкомиссией по регулированию связи (НКРСИ) и сами эксперты.

Состав экспертной комиссии будет формироваться Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Нацкомиссией по фондовому рынку и Госфинмониторингом. Данные госорганы должны будут на протяжении двух дней после того, как постановление вступит в силу, сообщить о составе комиссии НКРСИ.

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После проведения анализа интернет-ресурса экспертами на основании предоставленного вывода НКРСИ на протяжении 7 рабочих дней будет принимать окончательное решение по отключению сайтов.

Для инициирования вопроса о блокировки интернет-ресурсов, которые не зарегистрированы как информагентства, в НКРСИ должно поступить соответствующее письмо об отсутствии регистрации от Укргосреестра.

В свою очередь, восстановить доступ к сайту телеком-операторы и интернет-провайдеры смогут в том случае, если эксперты или Укргосреестр отозвали свой вывод или же после оспорения решения в суде.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и в процессуальные законы относительно дополнительных мер по защите безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.