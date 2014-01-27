СМИ: В Кабмине проходит закрытое заседание по ситуации в Украине

В Кабинете министров проходит закрытое заседание относительно ситуации в Украине.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, о ситуации в стране главе правительства Николаю Азарову доложит заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.

«Глава МВД Виталий Захарченко по неизвестным причинам к Азарову не явился»,- отмечает ZN.UA.

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Как сообщил источник, Азаров, открывая заседание, потребовал, чтобы в зале остались лишь те министры, которые имеют доступ к секретным и совершенно секретным данным.

Заседание продолжается без посторонних глаз при закрытых дверях