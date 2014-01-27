СМИ: В Кабмине проходит закрытое заседание по ситуации в Украине
11:55, 27 января 2014Политика
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В Кабмине проходит заседание за закрытыми дверями по ситуации в Украине, сообщают источники в СМИ
По информации СМИ, в Кабмине проходит секретное заседание
В Кабинете министров проходит закрытое заседание относительно ситуации в Украине.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники в правительстве.
По данным издания, о ситуации в стране главе правительства Николаю Азарову доложит заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.
«Глава МВД Виталий Захарченко по неизвестным причинам к Азарову не явился»,- отмечает ZN.UA.
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Как сообщил источник, Азаров, открывая заседание, потребовал, чтобы в зале остались лишь те министры, которые имеют доступ к секретным и совершенно секретным данным.
Заседание продолжается без посторонних глаз при закрытых дверях
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