Донецкий спецназ прорвал блокаду в Василькове и отправился на Киев
00:27, 27 января 2014Политика
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Заблокированным в Василькове донецким спецназовцам удалось прорвать окружение и отправиться в полном составе на Киев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист и член политической партии "УДАР" Владлен Сергиенко.
"Донецкий спецназ прорвал окружение, избил людей и машины и в полном составе отправился из Василькова на Киев", - пишет он.
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