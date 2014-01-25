Сторонники ПР в Донецке требовали силовой развязки противостояния в Киеве

Об этом пишет "ОстроВ".

Так, в Киевском районе Донецка на митинг, который проходил в сквере возле здания Киевского райисполкома, собралось около 600 человек.

Некоторые из митингующих не скрывали, что пришли на мероприятие добровольно-принудительно.

«Нам сказали, что от предприятия должно быть сто человек», - рассказали две женщины, отказавшись называть и свои имена и название предприятия. При этом на вопрос, поддерживают ли они президента, одна из участниц ответила утвердительно, а вторая пожала плечами: «Я сейчас уже и не знаю, кого поддерживать».

Выступления с трибуны были достаточно резкими. Сторонники Партии регионов заявляли о своей поддержке милиции в Киеве. «Мы поддерживаем милицию, которая не вступает в бой, а стоит и терпит издевательства. Мы мирные люди и наш бронепоезд стоит на запасном пути», - заявил один из выступающих.

«Мы за закон и порядок? Мы поддерживаем нашего президента?» - спрашивал с трибуны ведущий митинга. «Да!», - отвечали собравшиеся.

Более категоричен был директор научно-исследовательского института «Промстройниипроект» Станислав Маликов: «Надо применять силу к тем, кто применяет силу. С ними нельзя вести никакие переговоры. У них другие цели. Как можно говорить и договариваться? "Убей меня медленно или постепенно?" О чем с ними говорить! И наши силовики – это настоящие герои. Они названы «силовые ведомства» для того, чтобы применять силу. Солдаты наши стоят и не поймут, что они делают, когда их жгут, оскорбляют, унижают. Мы потребовать должны от нашей законной власти, от нашего президента, которого мы избрали, силовых действий. И не надо говорить «мирным путем». «Мирным путем» - это с мирными людьми».

Собравшиеся возмущались тем, что происходит в Киеве, клеймя оппозицию и ее сторонников, вышедшим на Майдан.

«Дело в том, что им там платят. А мы работаем здесь и все наши деньги уходят туда. А они не работают, а ходят туда… Они говорят, что сейчас очень плохо. А было три президента. При каком президенте хорошо жилось? А сейчас я пенсионер и получаю стабильно пенсию. Мало-мальски это все нормализовалось. А они хотят свергнуть это. Они как фашисты, потому что я смотрю телевизор и то, что делалось во время войны – делают там», - заявила с трибуны председатель органа самоорганизации жителей шахтерского микрорайона «Засядько» Светлана Попентелица.

Тем не менее в самой резолюции, принятой на митинге, заявления о необходимости применить силу не озвучили. Киевский район Донецка лишь поддержал инициативы президента, направленные на разрешение политического кризиса. Мероприятие длилось всего около получаса.

При этом в еще одном центральном районе Донецка – Ворошиловском – к памятнику поэту Тарасу Шевченко пришли около двадцати человек, которые позиционировали себя как сторонники Партии регионов.

Они рьяно вступали в словесные перепалки с проводящими там же свою уже ставшую традиционной акцию сторонниками донецкого Евромайдана. Стычек не было.