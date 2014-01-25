ГП «Майдан»: Выйти из политического кризиса нужно через диалог

По мнению координатора ГроМайдан в Одессе Сергея Дубенко, гражданская общественность не может оставаться в стороне от происходящих событий. Украина находится в одном шаге от начала гражданской войны и ответственность за сложившуюся ситуацию разделяют в равной степени, как власть, так и оппозиция. Обе стороны показали свою несостоятельность и неспособность к преодолению той кризисной ситуации, которая уже достигла критического уровня и угрожает здоровью и безопасности граждан. К поиску выхода из начавшегося противостояния должна подключиться третья сторона – гражданское общество.

Круглые столы прошли в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке. В мероприятиях приняли участие представители общественных организаций, эксперты, журналисты. Они выразили уверенность в необходимости искать пути мирного преодоления кризиса в режиме диалога, в котором должны принять участие как представители власти и силовых структур, так и представители оппозиционных партий и общественных объединений. «Если общественность не будет привлечена к процессу обсуждения, результаты переговоров вновь будут иметь характер кулуарных договоренностей, не отражающих реальные интересы украинского общества», - подчеркнул Сергей Дубенко.

По итогам обсуждения участники круглых столов пришли к выводу, что возможными вариантами выхода из затянувшегося кризиса являются: отмена принятых накануне Верховной Радой Украины законов, ограничивающих права и свободы граждан Украины, что даст украинцам надежду на мирный исход гражданского противостояния, а также скорейшее начало переговорного процесса с привлечением гражданского сектора в качестве третьей стороны. «У нас есть предложения, как изменить ситуацию в стране, а сейчас она предреволюционная, и в любой момент сопротивление давлению может перерасти в нападение. Кроме майдана в Киеве, есть и другие города. Мы выступаем за рост гражданской активности в Украине. Люди, а не политики, должны решать, как нам жить и что делать дальше»,- сообщил координатор ГП «Майдан» в Харькове Дмитрий Овсянкин.

Активисты движения уже начали кампанию по оказанию давления на народных депутатов, к которым обращаются с требованием отменить скандальные законы от 16 января, спровоцировавшие радикализацию протестов. Попутно участники ГП «Майдан» призвали сторонников к скрупулезному выполнению этих абсурдных законов с тем, чтобы довести их до абсурда, что должно привести к их отмене. Они считают, что одним из способов ненасильственного сопротивления беспределу властей является обрушение лавины жалоб и заявлений на все государственные учреждения.

Гражданская платформа «Майдан» инициирует проведение круглых столов во всех областных центрах Украины, результаты обсуждения которых будут направлены представителям делегации Майдана на переговорах между властью и оппозицией. «Политический кризис в Украине нужно разрешить только мирным путем, как это происходило в нашей стране за все время независимости, у гражданского общества достаточно механизмов для этого», - подчеркивают на сайте организации.