Правоохранители пока не нашли свидетелей убийств двух активистов Евромайдана

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В сообщении отмечается, что правоохранители установили, что погибшие работали охранниками на Майдане и постоянно были в поле зрения большого количества людей.

Однако к этому времени в МВД не поступило ни одного сообщения от тех, кто мог быть свидетелями этих событий. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.

"С целью скорейшего раскрытия этих особо тяжких преступлений мы еще раз обращаемся ко всем телеканалам и очевидцам, которые утром 22 января находились на улице Грушевского, знали потерпевших или владеют любыми другими данными об обстоятельствах совершения преступления - просим сообщить следователям по телефонам 529-79-08, 529-79-99 или 102", - обратился к СМИ и граждан Сакал.