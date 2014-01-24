Парламент может рассмотреть изменения к "законам 16 января" - Рыбак

На внеочередной сессии Верховной Рады 28 января будет рассматриваться вопрос о нынешней ситуации в государстве и пути разрешения политического кризиса мирным путем.

Об этом председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил в интервью телеканалу “Рада”, сообщается на сайте парламента.

“На внеочередной сессии будет рассматриваться один вопрос - ситуация, которая сложилась на сегодняшний день. Она очень непростая, и будут рассматриваться варианты разрешения политического кризиса в Украине мирным путем”, - сказал он, отметив, что никакие документы о введении чрезвычайного положения в Украине “нигде не рассматривались, они не готовятся, и этот вопрос на внеочередной сессии не будет рассматриваться”.

Также, Рыбак отметил, что парламент может рассмотреть изменения к законам, принятым 16 января. Он отметил, что если у депутатов есть замечания к содержанию этих законов, то они должны подготовить соответствующие изменения, и парламент их рассмотрит.

“Другого законного пути на сегодняшний день нет”, - сказал Рыбак.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала беркутовцев, которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

Эти законы вызвали возмущение у граждан. На улице Грушевского в центре Киева с 19 января продолжается противостояние между мітингувальникми и правоохранителями, которые преграждают путь к ВР и Кабмину.